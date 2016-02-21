الهواء الملوث يسبب السمنة والتهاب الكبد وخلل وظائف القلب

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تنفس الهواء فى الأماكن شديدة التلوث مدة تتراوح بين 3 و8 أسابيع تسبب اكتساب المزيد من الوزن وخلل فى وظائف القلب والجهاز التنفسى والتمثيل الغذائى.

ولتأكيد نتائج الدراسة فحص الباحثون مجموعة كبيرة من الفئران الحوامل وذريتها فى مكانين مختلفين الأول ملوث بالدخان والآخر به هواء طلق.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرها مؤخرًا بعدد فبراير من مجلة اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية (FASEB): بعد مرور 19 يوماً فقط حدث التهاب فى الرئتين وزيادة التهاب أنسجة الكبد للفئران التى عاشت فى أماكن ملوثة، مقارنة بالمجموعة الثانية.

ولاحظ الباحثون أن تلوث الهواء رفع خطر الإصابة بارتفاع الكولسترول الضار بنسبة 50%، والدهون الثلاثية بنسبة 46%، ومقاومة الانسولين بنسبة 50% تمهيدًا للإصابة بمرض السكرى من النوع 2، مقارنة بالفئران التى تنفست الهواء النقى.

وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور جونفينج جيم تشانج، أستاذ الصحة العالمية والبيئية فى جامعة ديوك والكاتب البارز، أن هذه النتائج تدعم الحاجة الماسة للحد من تلوث الهواء نظرًا للعبء المتزايد الذى يسببه فى عالم ملوث للغاية.

نشر نتائج هذه الدراسة مؤخرًا الموقع العالمى “Science Daily”.

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