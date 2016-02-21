وفد برلمانى يتجه لساحل العاج للمشاركة بـ"سيمنار" حول أسلحة الدمار الشامل

غادر وفد برلمانى مصرى ، مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح ،اليوم الأحد، متجها إلى ساحل العاج للمشاركة فى أعمال السيمنار البرلمانى الإقليمى حول التزام البرلمانات الوطنية بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1540، المقرر عقده فى دولة ساحل العاج "كوت ديفوار" ، خلال يومى 22 و23 من شهر فبراير الجارى.

ويهدف السيمنار إلى تشجيع وتحفيز البرلمانات على تقدير خطورة أسلحة الدمار الشامل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشاره بالمنطقة الإفريقية ، كما يهدف إلى تسهيل تداول المعرفة والمعلومات فيما بين البرلمانيين فى هذا المجال.

ويضم الوفد الذى غادر على متن طائرة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا ، ومنها إلى ساحل العاج النواب: حمدى بخيت ، والدكتور محمد عبد العليم، وإيهاب عبد العظيم، ومنى منير، وعادل عامر، والدكتور السيد فليفل، وأحمد شعيب.