صاحب "الوحش المصرى"يبتكر اختراعا جديدا لتوليد الطاقة يوفر 72مليار جنيه

أعلن أشرف البندارى مخترع "الوحش المصرى"، والذى أحرقه مؤخرا لعدم مساعدة الدولة له فى تطبيقه عن تمكنه من ابتكار اختراع آخر يقوم بتوليد الطاقة بدون وقود أطلق عليه مسمى "السد العالى"، مؤكدا أنه قام بتسجيله بالشهر العقارى.

وقال "البندارى"، لـ"اليوم السابع"، إن ابتكاره يعتمد على خلق حركة أولى مصطنعة بإحدى النظريات الهندسية لبدء الحركة "هيدروميكانيكية" وتوجه هذه الحركة إلى آلة توليد كهرباء وما بين الحركة الهيدروميكانيكية والآلة 5 نظريات علمية للقدرة والاستمرارية، مؤكدا أنه استطاع الحافظ على القدرة والاستمرارية وأصبح توليد الكهرباء مستمرا.

وأشار "البندارى"، إلى أحد أنسب النشاطات التى يمكن أن يستخدم فيها ابتكاره المزارع، حيث إن هناك إحصائيات تؤكد أن مصر تنفق 120 مليار جنيه سنويا على دعم الوقود والطاقة والمزارع، كمزارع الدواجن وغيرها تستخدم 60% من هذه الكمية، وبالتالى لو تم تعميم ابتكاره سيتم توفير أموال ضخمة للدولة تصل إلى 72 مليار جنيه سنويا.

وأكد "البندارى"، أن ثمن اختراعه يوازى ثمن مولد الكهرباء الذى يشتريه المواطنون لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائى، كما أن هناك فارقا كبيرا وهو أن المولد يعمل بالوقود، أما ابتكاره فيعمل دون استخدام وقود، متابعا، أنه يمكن أن يعمل لـ24 ساعة دون توقف مثل السد العالى وهو مستقبل مصر.

وأوضح "البندارى"، أنه قام بعرض اختراعه على الدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة السابقة، وقالت له: "أنا مش هقدر أعملك حاجة وكان نفسى أساعدك".

مخترع الوحش المصرى: فكرت فى الانتحار.. وحساسين: نيوتن وأرشميدس واجها مصيرك

ننشر فيديو إحراق مخترع"الوحش المصرى" لمشروعه وإلقائه بالترعة فى القليوبية



>