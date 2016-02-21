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"الداخلية": أمناء الشرطة لم يقطعوا "طريق الواحات" بأكتوبر

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"الداخلية": أمناء الشرطة لم يقطعوا "طريق الواحات" بأكتوبر "الداخلية": أمناء الشرطة لم يقطعوا "طريق الواحات" بأكتوبر
نفى مسئول مركز الاعلام الأمنى بوزارة الداخلية، ما تردد عبر المواقع ، بشأن قطع بعض أمناء الشرطة لطريق الواحات بأكتوبر، وأكد أن هذا الخبر عار تماما كن الصحة.

كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قال إن عددا من أمناء الشرطة بمدينة 6 أكتوبر قطعوا طريق الواحات ،وهددوا بغلق أقسام الشرطة ، عقب إلقاء القبض على 7 من الأمناء ، قبل ظهورهم بأحد البرامج التليفزيونية.


>- القبض على 7 أمناء شرطة من ائتلاف "اعتصام الشرقية" لتحريضهم ضد "الداخلية"

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مصر 365

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