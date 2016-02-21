"الداخلية": أمناء الشرطة لم يقطعوا "طريق الواحات" بأكتوبر

نفى مسئول مركز الاعلام الأمنى بوزارة الداخلية، ما تردد عبر المواقع الإخبارية ، بشأن قطع بعض أمناء الشرطة لطريق الواحات بأكتوبر، وأكد أن هذا الخبر عار تماما كن الصحة.

كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قال إن عددا من أمناء الشرطة بمدينة 6 أكتوبر قطعوا طريق الواحات ،وهددوا بغلق أقسام الشرطة ، عقب إلقاء القبض على 7 من الأمناء ، قبل ظهورهم بأحد البرامج التليفزيونية.

- القبض على 7 أمناء شرطة من ائتلاف "اعتصام الشرقية" لتحريضهم ضد "الداخلية"