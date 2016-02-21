أهالى أمناء الشرطة المقبوض عليهم يعلنون الاعتصام بمديرية أمن الشرقية

قال محمود مختار، شقيق الأمين إسماعيل مختار، المتحدث الرسمى لائتلاف أفراد الشرطة بالشرقية، إنه سيتوجه هو وأسر أمناء الشرطة الخمسة أعضاء الائتلاف، الذين تم القبض عليهم، لديوان مديرية الأمن بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم للاعتصام والمطالبة بالإفراج عنهم.

وحمل "شقيق الأمين" اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية المسئولية والحالة الصحية لشقيقه، خاصة أن الأمين إسماعيل مصاب بالقلب وحالته الصحية لا تتحمل الإجهاد.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.

يذكر أن مصدرا أمنيا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء.

وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، بعد أن شارك فى عملية ضبطهم أكثر من 30 ضابطا، بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية.

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