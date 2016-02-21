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المتحدث باسم أمناء الشرطة يهدد بالتصعيد بعد القبض على "منصور أبو جبل"

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المتحدث باسم أمناء الشرطة يهدد بالتصعيد بعد القبض على "منصور أبو جبل" المتحدث باسم أمناء الشرطة يهدد بالتصعيد بعد القبض على "منصور أبو جبل"
قال أمين الشرطة أحمد مصطفى، المتحدث باسم أمناء الشرطة، إنه سيكون هناك تصعيد من أمناء الشرطة بالشرقية، على خلفية القبض على الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالمحافظة، أمام مدينة الإنتاج بأكتوبر قبل ظهوره على شاشة إحدى الفضائيات.

وأضاف المتحدث باسم امناء الشرطة، لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أمين الشرطة قبل ظهوره مع أحد الإعلاميين للحديث عن أزمات أمناء الشرطة.


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