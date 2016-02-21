ضبط عريف شرطة بحوزته 2300 قرص مخدر بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة، من ضبط عريف شرطة بحوزته 2300 قرص ترامادول مخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 849 جنح مركز شرطة الخارجة لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بورود معلومات سرية بشأن قيام عريف شرطة بممارسة نشاط إجرامى بيع المواد المخدرة، وبعد ثبوت صحة التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت قوة شرطة من ضبطه، وتبين أنه يدعى "أحمد .ه.م" عريف شرطة وبحوزته 2300 قرص مخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

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