محافظ سوهاج يعلن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد ‏مرض شلل الأطفال

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن بدء الحملة القومية لتطعيم ضد ‏مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الأحد‎ .

وأضاف المحافظ بأن مديرية الشئون الاجتماعية ستقوم بتنفيذ حملة التطعيم بالمحافظة ‏خلال هذه الفترة بفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ‏ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والأتوبيسات ‏ومطار سوهاج الدولى من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا وفرق تطعيم متحركة ‏من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة ‏مساء فى المدن والقرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين‎ .

وأوضح الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أن تنفيذ الحملة القومية لتطعيم يشمل ‏الأطفال المصريين وغير المصريين وتبدأ من اليوم الأحد 21 /2 وحتى الأربعاء 24 /2 حيث ‏أربعة أيام لفرق التطعيم بالإدارات، ويوم الخميس عمل فرق مديرية الصحة وأن المستهدف ‏حوالى مليون طفل بقرى ومدن المحافظة‏‎.