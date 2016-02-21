محافظ سوهاج يعلن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد ‏مرض شلل الأطفال

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن بدء الحملة القومية لتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الأحد .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف المحافظ بأن مديرية الشئون الاجتماعية ستقوم بتنفيذ حملة التطعيم بالمحافظة خلال هذه الفترة بفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والأتوبيسات ومطار سوهاج الدولى من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا وفرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى المدن والقرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين .
وأوضح الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أن تنفيذ الحملة القومية لتطعيم يشمل الأطفال المصريين وغير المصريين وتبدأ من اليوم الأحد 21 /2 وحتى الأربعاء 24 /2 حيث أربعة أيام لفرق التطعيم بالإدارات، ويوم الخميس عمل فرق مديرية الصحة وأن المستهدف حوالى مليون طفل بقرى ومدن المحافظة.