مكياج عيون على طريقة بطلة حب أعمى

تميزت ناصليهان أتاجول Neslihan Atagül ،بطلة مسلسل "حب أعمى" ، بجمالها الباهر من حيث شكل ولون عينيها إضافة إلى رسمة شفتيها. كما أن هذه النجمة تدرك تماماً كيفية إبراز جمالها بالمكياج. اخترنا لك في هذا الموضوع أجمل مكياج من صور بطلة مسلسل " حب أعمى"، إذ استطاعت بواسطته تكبير عينيها وإبراز لونهما، كما رفعت وجنتيها بشكل لافت.



إليك خطوات تطبيق مكياج رفع وشد الوجه على طريقة ناصليهان أتاجول Neslihan Atagül

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أولاً: حواجب عريضة وطبيعية

تتميز ناصليهان أتاجول Neslihan Atagül بحاجبيها الكثيفين والمرسومين بشكل طبيعي، ما يمنحها نظرة جذابة من جهة، ومشرقة من جهة أخرى.

ثانياً: مكياج تكبير العيون الملونة على غرار ناصليهان أتاجول Neslihan Atagül

1-يعتبر الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي من أهم الخدع التي تكبّر العين

2-ضعي الظلال الداكنة بشكل خط رفيع على الجفن السفلي من الوسط حتى الزاوية الخارجية

3-استخدمي الظلال الداكنة على الجفن العلوي المتحرك واسحبيه نحو الخارج بشكل عيون دخانية

4-أضيفي الظلال الفاتحة تحت الحواجب

5-ارسمي عينيك بالأيلاينر الرفيع بشكل خط يمتد إلى ما بعد الزاوية الخارجية للعين

6-استخدمي الرموش المستعارة والمفضل أن تكون رمشاً رمشاً

7-كثفي رموشك بتطبيق عدة طبقات من الماسكرا

ثالثاً: نحت ورفع الوجه

بالرغم من جمال وجه ناصليهان أتاجول Neslihan Atagülإلا أنها تتقن كيفية رسمه ونحته بالمكياج، من خلال تأسيس البشرة بشكل صحيح واستخدام اللون المناسب من بودرة الوجنتين على العظام والفك.

تابعي صور ناصليهان أتاجول Neslihan Atagül والتزمي بالخطوات للحصول على مكياجها.

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