ضبط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو حشيش بالمرج والسلام

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "غريب. د. ا" 49 سنة عاطل، ومقيم بمساكن المحمودية فى السلام، والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرهم رقم 3383 لسنة 2014م منشأة ناصر (مخدرات) والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، لتخصصه فى الإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة السلام ثان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطه أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.100 كيلو، ومبلغ 500 جنيه وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1162 لسنة 2016م جنح السلام ثان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط "أحمد. ح. م" 31 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة المرج، والمحكوم عليه فى القضية رقم 22218 لسنة 2015م المرج "سلاح بدون ترخيص" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 600 جرام، ومبلغ 2200 جنيه بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5475 لسنة 2016م جنح المرج، وتولت النيابة العامة التحقيق.