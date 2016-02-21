9 أضرار للكحوليات.. تدمر خلايا الكبد وتضعف الرغبة الجنسية وتصيبك بالأنيميا

الإدمان يصيب الإنسان فى أى مرحلة من العمر ولا يقتصر على مرحلتى المراهقة والشباب كما يعتقد البعض، ويبدأ الإدمان عادة بتقليد الأصدقاء أو الأقارب أو لمقاومة الضغوط والمواد الفعالة فى المشروبات الكحولية أو غيرها تدخل إلى الدم وتجعل الإنسان يطلب المزيد منها تدريجيًا، وشيئًا فشيئًا يتحول إلى مدمن.

ويوضح الدكتور أحمد جمال ماضى أبو العزايم، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان أن من أهم أضرار الكحوليات على صحة الإنسان تتمثل فى أنه:

1- يطغى على المخ والجهاز العصبى عموما، ويؤدى بتأثيره المخدر والمهدئ إلى بطء الاستجابة لمختلف المؤثرات، ما يمنع الإنسان من أداء أى عمل جاد أو فيه خطورة كحضور اجتماع عمل أو قيادة السيارة أو عبور الطريق ويمكن للكحول أن يجعل الإنسان أكثر تهورًا واندفاعًا فلا يقدر عواقب أفعاله، كما يطغى أحيانًا على الذاكرة، ويمنع القدرة على التركيز.

2- يؤدى لتدمير خلايا الكبد حتى لو أدمنه الإنسان فترة قصيرة أما إذا استمر فى الإدمان فترة طويلة فإن أجزاء كبيرة من الكبد قد تدمر تمامًا، ومن أعراض تدهور الكبد انتفاخ البطن، واصفرار الوجه والعينين، وقد يؤدى تدهور الكبد للوفاة فى بعض الأحيان.

3- يؤثر على القلب بإضعاف أو إتلاف عضلة القلب تدريجيًا.

- 4 يؤدى لتهييج الغشاء المخاطى المبطن للمعدة ويؤدى مع مرور الوقت لظهور القرح وغيرها.

5 – يتسبب تناوله فى كثرة الحوادث والوفيات الناتجة عنها، حيث يمنع القدرة على التركيز أو الاستجابة السريعة للمؤثرات أثناء القيادة كما يؤدى لأنواع كثيرة أخرى من الحوادث كالحرائق والقوارب أو سوء استخدام الآلات.

6- قد يؤدى تناوله لضعف القدرة أو الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء، لأنه يقلل من الإحساس بمختلف المؤثرات.

7- قد يؤدى للإصابة بفقر الدم أو النزيف فى بعض الأحيان.

8- تناول الحوامل للمشروبات الكحولية قد يتسبب فى نقص وزن المواليد أو تخلفهم العقلى أو بطء نموهم أو ضعف قابليتهم للتعلم.

9- قد يؤدى الكحول وغيره من المواد المسببة للإدمان فى تدمير الحياة الزوجية وتشتت العائلات وتشريد الأطفال.