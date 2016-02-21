"تريو" نوال وعبدالله الرويشد وماجد المهندس مفاجأة ختام حفلات "فبراير الكويت"

عشنا في الأمس ليلة لا تنسى جملة وتفصيلاً حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع، ختاماً ناجحاً لـ "حفلات فبراير الكويت "، التي قدمهتا شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات ومركز عبدالله الرويشد، وجمعت عمالقة الفن الذين قدموا روائع الغناء التي تخللتها مجموعة من المفاجآت الفنية الجميلة والأحداث التي جمعت بين شخصيات مهمة على الساحة الفنية على مسرح قاعة البركة في فندق الكراون بلازا .

وعاش الجمهور ليلة ساحرة مع الأداء المتميز الذي قدمه الفنان اللبناني وائل جسارالذي شارك جمهوره بمجموعة رائعة من الأغاني التي يحفظها الجمهور ورددها معها طوال فقرته الفنية التي تميزت بالحماس والتفاعل الجماهيري الرائع . فقد غنى الطربي القديم لمحمد عبدالوهاب وميادة الحناوي وأغنيته الشهيرة "غريبة الناس " . وبعد الانتهاء من وصلته ذهبنا لمقابلة الفنان وائل حيث صرح لنا قائلاً : أشكركم على جهودكم وأحببت أن اوجه كلمة من خلال موقعكم أن الكويت بلد الخير وبلد مضياف للغاية وليست بغريبة عليكم هذه الأمور" .

ماذا قالت نوال لمخرج الحفل؟

ثم أطلت "القيثارة" نوال الكويتية التي استقبلها الجمهور بالتصفيق والترحيب وبادلتهم التحية والمحبة وأدت العديد من أغانيها الجديدة والقديمة والتي يفضل الجمهور الإستماع لها ومشاركتها الغناء.

ومن المواقف الطريفة أنها وجهت كلمة إلى المخرج أحمد الدوغجي وقالت له : "حرام عليك يا بو مشاري الاضاءة قوية " تقصد أن الاضاءة تسببت في خلق جو من الحرارة الشديدة. وتابعت نوال وكانت كريمة جداً مع جمهورها التي لبت كل طلباته معلنة أنها هنا لتغني ما يحبونه منها.

"ديو" الرويشد ونوال ثم "تريو" مع المهندس

حانت اللحظة الحاسمة وصعد سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد خشبة المسرح، وسط موجة كبيرة من الترحيب بهذا الفنان القدير، الذي رحب بالجمهور، وبارك لهم الأعياد الوطنية ،الرويشد يخبئ مفاجآت من العيار الثقيل فماذا حصل بعد أن استهل فقرته الغنائية الوطنية ؟

من جديد رحب الرويشد بالنجمة نوال الكويتية ليقدما معاً "ديو" اعذريني " ثم قدما آخر أعمالهم وهو "الديو " المرتقب "وينك انت " الذي كان المفاجأة التي أعلن عنها وترقبها الجمهور للإستماع إليها لأول مرة على خشبة المسرح ، إلا أن المفاجأة الأقوى بعد أن لمحنا وصول الفنان ماجد المهندس برفقة مدير أعماله فايق حسن من الكواليس عندها استغربنا وجوده وعدم سفره بعد أن قدم ليلة حفلة سابقة ناجحة ، وماهي إلا لحظات حتى صعد الفنان ماجد المهندس إلى خشبة المسرح ليشارك مع الرويشد ونوال بـ " تريو" ثلاثي جمع أجمل ما غنى كل فنان في لوحة غنائية قمة الروعة ألهبت أنفاس الحاضرين ، وتابع الرويشد وصلته بأجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور .

لقطات من الحفل :

- حضور الجمهور في فقرة الفنان وائل جسار كان ضعيفاً ولكن وائل فنان ذكي وأصر أن يشاركه الجمهور أغانيه بأسلوب رائع.

- وائل رحب بالصحافة وأدلى بالتصريحات عقب انتهاء وصلته الغنائية.

- نوال الكويتية أطلت بفستان ذهبي جميل بعيد عن البهرجة الزائدة بالماكياج والمجوهرات.

- وصلة الفنان نوال كانت تحتوي على لوحات فنية مصاحبة للموسيقى التي كانت المميزة في كل الحفلات.

- أم حنين استقبلتنا في جناحها الخاص ووجهت كلمة الى موقع سيدتي – نت تشكرنا خلالها على تواجدنا الإعلامي.

- سفير الأغنية عبدالله الرويشد كان سيد المسرح بإقتدار ولبى كل طلبات الجمهور.

- لبى الفنان عبدالله الرويشد طلبات الجمهور من المعجبين والتقط معهم الصور في الكواليس وقبل وبعد الحفل.

- "تريو " الرويشد ونوال والمهندس فاجأ الحضور وتفاعل معه وسط هتافات وتصفيق حارين ، بعد أن كانت التوقعات أن تكون المفاجأة "ديو" كفوري والمهندس.

- قال الرويشد بعد خروج نوال والمهندس: "اول مرة اغني معهم على مسرح واحد وهؤلاء الفنانين اللي الواحد يقدّرهم ويحترمهم".

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