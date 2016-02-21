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وفاة اشهر كومبارس مصرية بعد صراع مع المرض

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السبت 20-02-2016 21:46

توفيت صباح اليوم السبت الفنانة المصرية فايزة عبد الجواد التي لقبت بأنها أشهر كومبارس في السينما المصرية بعد صراع مع المرض.

فايزة التي اشتهرت بتقديمها شخصية "البلطجية" في العديد من الأفلام السينمائية ساعدتها ملامحها القوية والصارمة للعمل بالسينما، حيث اكتشفها الفنان رشدي أباظة أثناء تصوير فيلم "تمر حنة".

ولعبت الراحلة أدواراً هامة برغم صغر مساحتها مثل أدوارها في أفلام هنا القاهرة، بكيزة وزغلول والقضية 85 جنايات.

 

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