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حضور احمد عز لحفل انغام واصالة يثير الفضول

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السبت 20-02-2016 22:07

تفاجأ الحضور أمس خلال حفل المطربتين أصالة وأنغام الذي أقيم بفندق الماسة في أول حفل يجمع بينهما،بحضور الفنان أحمد عز خاصة وإنه كان زوجاً سابقاً لأنغام لكنه في الوقت نفسه يرتبط بعلاقة صداقة قوية بأصالة وزوجها المخرج طارق العريان الذي أخرج فيلم "أولاد رزق"وهو العمل السينمائي السابق لعز.

ولم يحضر عز الجزء الخاص بفقرة أنغام وإكتفى فقط بحضور فقرة أصالة نصري ليرد على كل همسات الحضور بامكانية ان يكون قد عاد إلى أنغام.

وكان زواج عز وأنغام قد سبق وتم سراً حتى كشف عنه محامي الفنانة زينة لإثبات أن عز إعتاد الزواج سرياً.

 

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