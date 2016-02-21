أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما الذي اوصل مهيار خضور إلى لبنان ؟

Google+ Print

السبت 20-02-2016 23:46

بعد انطلاق تصوير المسلسل التاريخي أحمد بن حنبل في مدينة ماردين التركية قبل أكثر من شهر يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام فيما يتعلق بالتحاق الممثلين و الفنيين بأسرة العمل و ذلك بعد أن فرضت السلطات التركية تأشيرة على السوريين منذ مدة قصيرة وهو ما عقد الأمور أكثر على الشركة المنتجة التي عانت كثيراً في إيجاد موقع للتصوير حيث تم تأجيل العمل الذي كتبه محمد اليساري و يخرجه السوري عبد الباري أبو الخير لمدة عام كامل بعد تعذر التصوير في أكثر من دولة ومنها المغرب و الجزائر و الهند .

وبعد الصعوبات التي واجهها فريق العمل في ماردين التركية علم " سيدتي نت " أن الشركة المنتجة اختارت لبنان لتصوير المسلسل المعروف بتنوعه التاريخي و وجود العديد من المناطق التي تخدم الحقبة التاريخية للمسلسل الذي يؤدي ادوار البطولة فيه مجموعة من النجوم السوريين ومنهم مهيار خضور ، فادي صبيح ، قمر خلف ، سامر المصري ، روعة ياسين ، قاسم ملحو ، يزن السيد و آخرين .

النجم السوري مهيار خضور الذي يؤدي شخصية " الإمام أحمد بن حنبل " أكد لـ " سيدتي نت " أنه سعيد بأداء الشخصية رغم التعب و الجهد الذي يبذله لإخراجها بأفضل ما يمكن ".

وعن مشاركته في مسلسل البيئة الشامية " عطر الشام " قال : لقد اعتذرت عن المشاركة بأكثر من عمل بسبب ظروف تصوير مسلسلي الحالي و الذي يمنعني من المشاركة بأكثر من عمل ".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي