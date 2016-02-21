ما الذي اوصل مهيار خضور إلى لبنان ؟

بعد انطلاق تصوير المسلسل التاريخي أحمد بن حنبل في مدينة ماردين التركية قبل أكثر من شهر يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام فيما يتعلق بالتحاق الممثلين و الفنيين بأسرة العمل و ذلك بعد أن فرضت السلطات التركية تأشيرة على السوريين منذ مدة قصيرة وهو ما عقد الأمور أكثر على الشركة المنتجة التي عانت كثيراً في إيجاد موقع للتصوير حيث تم تأجيل العمل الذي كتبه محمد اليساري و يخرجه السوري عبد الباري أبو الخير لمدة عام كامل بعد تعذر التصوير في أكثر من دولة ومنها المغرب و الجزائر و الهند .

وبعد الصعوبات التي واجهها فريق العمل في ماردين التركية علم " سيدتي نت " أن الشركة المنتجة اختارت لبنان لتصوير المسلسل المعروف بتنوعه التاريخي و وجود العديد من المناطق التي تخدم الحقبة التاريخية للمسلسل الذي يؤدي ادوار البطولة فيه مجموعة من النجوم السوريين ومنهم مهيار خضور ، فادي صبيح ، قمر خلف ، سامر المصري ، روعة ياسين ، قاسم ملحو ، يزن السيد و آخرين .

النجم السوري مهيار خضور الذي يؤدي شخصية " الإمام أحمد بن حنبل " أكد لـ " سيدتي نت " أنه سعيد بأداء الشخصية رغم التعب و الجهد الذي يبذله لإخراجها بأفضل ما يمكن ".

وعن مشاركته في مسلسل البيئة الشامية " عطر الشام " قال : لقد اعتذرت عن المشاركة بأكثر من عمل بسبب ظروف تصوير مسلسلي الحالي و الذي يمنعني من المشاركة بأكثر من عمل ".

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