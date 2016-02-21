نقابات الشرطة تدعو لمقاطعة تأمين حفلات بيونسيه

تحث نقابات الشرطة في مدن ناشفيل وتامبا وميامي الأمريكية ضباط الشرطة على عدم التطوع لتأمين الحفلات المقبلة للمغنية بيونسيه (Beyonce) في تلك المدن، بسبب ما يرونه رسالة معادية للشرطة من بيونسيه أثناء عرضها الذي قدمته في مباراة "سوبر بول" النهائية بدوري كرة القدم الأمريكية.

وأثارت بيونسيه جدلاً خلال العرض الذي بثه التلفزيون عندما أشارت إلى وقائع قتل الشرطة لرجال سود وقدمت ما اعتبر تحية لـ"حزب النمر الأسود" الذي تأسس في عام1966 وتضمن برنامجه الدعوة لوضع حد لوحشية الشرطة.

وقال داني هيل، رئيس نقابة الشرطة في ناشفيل، إن من حق بيونسيه أن تساند حركة " Black Lives Matter " التي ظهرت احتجاجاً على قتل الشرطة لرجال سود بالرصاص، لكنه قال إن بيونسيه تجاوزت حدودها بعرضها في مباراة السوبر بول.

وأدت بيونسيه أغنيتها الجديدة " formation" وهي أغنية تتحدث عن قوة العرق والمساواة بين الجنسين. ويظهر في الفيديو المصور للأغنية كتابة على الجدران تقول "كفوا عن إطلاق النار علينا"، في إشارة إلى حركة " Black Lives Matter ". وخلال العرض الذي بث على الهواء مباشرة ارتدت الراقصات قبعات سوداء اعتبرت إشارة إلى "حزب النمر الأسود".

وأرسل قادة نقابات تامبا وميامي رسائل مشابهة لأعضائهم يوم الخميس وحثوا الضباط على عدم العمل لنوبات إضافية أو تأمين حفلات بيونسيه.