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نجوى كرم وهيفاء وهبي وسيرين عبد النور وفنانون وسياسيون يعزون راغب علامة بوفاة والدته

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الأحد 21-02-2016 01:12

نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الخاص على موقع "انستغرام" مجموعة من الصور له مع الفنانين والإعلاميين والسياسيين الذين قدموا له واجب العزاء بوفاة والدته، السيدة وفيقة حسن علامة.

التعازي أقيم اليوم في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي، في منطقة الرملة البيضاء ببيروت.

وكان السوبر ستار قد تقبل التعازي يوم الخميس المنصرم في منزل العائلة في حارة حريك، بعد أن ووريت الراحلة الثرى في جبانة بئر حسن.

تجدر الإشارة الى ان والدة النجم فارقت الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة.

 

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