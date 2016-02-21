شاهيد كابور وزوجته ينتظران طفلهما الأول

أعلنت مصادر صحفية ان نجم بوليوود الشاب شاهيد كابور Shaheed Kapoor وزوجته ميرا راجبوت Mira Rajput ينتظران طفلهما الأول بعد زواجهما السري في 7 يوليو 2015.

وأضافت المصادر ان ميرا وشاهيد فرحا بخبر حملها الاول، علماً انهما لم يأكدان الخبر.

يذكر ان شاهيد وميرا تزوجا العام الماضي في حفل سري أقيم داخل مزرعة في منزل أحد الأصدقاء المقرّبين بحضور 40 شخصاً فقط من الأهل والأصدقاء.