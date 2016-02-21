ديانا حداد تعود للغناء في مصر بعد غياب 5 سنوات ومن هو الطفل الذي شاركها؟

بعد غياب 5 سنوات عن إقامة الحفلات في مصر عادت النجمة ديانا حداد إلى جمهورها المصري في حفل شهد حضور عدد كبير من الجمهور الذي إكتشفت ديانا إنه لا يزال حافظاً لأغانيها ما أسعد ديانا التي بدت مرتاحة في أدائها لأغنياتها على مدار ما يزيد عن الساعتين.

وشكرت وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي التي حضرت كل القائمين على الحفل،وغنت ديانا في بداية الحفل بصحبة كورال أطفال المايسترو سليم سحاب.

وظهرت ديانا بفستان سواريه مبهر كان حديث جمهور الحفل وقامت بغناء العديد من اشهر اغانيها ومنها "شاطر" و" يا سيدي" و "يلوموني" و "يلا روحي" و "فرحه قلبي" و غيرها العديد وسط مناخ من الفرح و البهجه بين الحاضرين .

وكانت مفاجأة الحفل صعود الطفل المصري لؤي عبدون وهو متسابق برنامج اكتشاف المواهب" ذا فويس" الذي تم رفضه من لجنة التحكيم رغم قوة صوته وذلك لإكتمال العدد ودشنت هاتشاغات لدعمه وشارك لؤي ديانا في غناء أغنيتين وهما"جرح الحبيب"و"أحلف بسماها وبترابها".

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