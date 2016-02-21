ممثل فرنسي ينتقد جورج كلوني لهذا السبب

انتقد الممثل الفرنسي جيرارد ديباردو (Gérard Depardieu) النجم العالمي جورج كلوني (George Clooney) لانخراطه في شؤون السياسة ولقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول أزمة اللاجئين، خلال ظهوره في مهرجان برلين السينمائي للترويج لفيلمه الجديد.

ديباردو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقب عرض فيلمه (Saint Amour) الذي يلعب فيه دور مزارع، قال "رأيت أن كلوني أراد أن يقابل ميركل. أشعر بالقلق من أن يكون اللقاء مضى بشكل سيئ. إنه لأمر جيد الآن أن تكون ممثلاً وعالماً بيئياً وسياسياً.. يمكنك القيام بكل شيء".

وانتقد ديباردو أيضا فيلم (The Revenant) الذي يقوم ببطولته الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو (Leonardo Di Caprio) ويلعب فيه دور صياد ينجو من هجوم دب عليه ويقوم برحلة مذهلة وسط الغابات والثلوج لينتقم لمقتل ابنه، بالرغم من ان الفيلم هو من أهم المنافسين في ترشيحات جوائز الأوسكار وقد يحمل لبطله أول جائزة أوسكار أفضل ممثل.

وقال ديباردو في إشارة إلى المشاهد العنيفة في الفيلم والتقارير عن أن الممثلين اضطروا للعمل في ظروف شاقة "الأمر مختلف بعض الشيء عما هو عليه في السينما بوجه عام في الوقت الراهن".

وتابع قوله "بالنظر إلى الأوسكار فإن فيلم (The Revenant) وطاقم الإنتاج المسؤول عنه والتدفئة في مواقع التصوير وكل هذه الضجة بشأن تغطية أنفسهم بالقاذورات، أنا واثق أن القاذورات كانت معطرة وأنت مغطى بوحل معطر وتمت تدفئته".