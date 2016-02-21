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مفاجأة.."السكة الحديد" تستبعد ممثل الرقابة الإدارية من لجان البت بالتعاقدات

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مفاجأة.."السكة الحديد" تستبعد ممثل الرقابة الإدارية من لجان البت بالتعاقدات مفاجأة.."السكة الحديد" تستبعد ممثل الرقابة الإدارية من لجان البت بالتعاقدات
كشفت المهندس محمود سامى، رئيس هيئة السكة الحديدية الأسبق، عن استبعاد الهيئة حاليا ممثل هيئة الرقابة الإدارية من "لجان البت" المشكلة للبت فى العقود والمشتريات والمناقصات والمزايدات التى تجريها الهيئة، مشيرا إلى أن وجوده كان يستهدف منع التجاوزات بالمناقصات وتعاقدات البيع والشراء.

وقال رئيس الهيئة الأسبق، لـ"اليوم السابع"، إن لجان البت أثناء رئاسته للهيئة كان تضم فى تشكيلها ممثل هيئة الرقابة الإدارية بالسكة الحديد المسئول عن الرقابة تعاقدات وتعاملات الهيئة المالية، لافتا إلى أنه تم ضم ممثل هيئة الرقابة الإدارية للجان البت لأول مرة فى عهد وزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور ضمن إجراءات مكافحة الفساد.


>خبراء النقل يعرضون فى ندوة "اليوم السابع" خطة إنقاذ السكة الحديد..تطوير الهيئة لا يحتاج قطارات جديدة وغياب الصيانة سبب الحوادث.. عضو لجنة الخبراء بالنقل:الوضع تحول من "فساد الإدارة" إلى "إدارة الفساد"

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