محافظ الشرقية يلتقى شباب من "القنايات" لعرض مقترحاتهم لحل أزمة القمامة

التقى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مساء أمس السبت، بمكتبه عدداً من شباب وفتيات مدينة القنايات لمناقشة الأفكار والمقترحات الغير تقليدية، والتى يقدمها الشباب للمساهمة فى حل مشكلة القمامة.

واستقبل المحافظ الشباب المتطوعين لنظافة وتجميل المدينة، والذين طلبوا المساهمة فى تكاليف شراء (30) صندوق قمامة للمدينة، ووافق المحافظ على تحمل نصف تكاليف الصناديق للمساهمة فى حل مشكلة القمامة داخل المدينة.

ووعد المحافظ الشباب والفتيات بدراسة كافة الأفكار والمقترحات التى تم عرضها لتطوير منظومة النظافة، وقال لهم أنه على استعداد لتقبل كافة الأفكار والمقترحات الجديدة التى يطرحها الشباب لتحسين مستوى منظومة النظافة وغيرها داخل نطاق المحافظة.

ومن ناحية أخرى، استقبل اللواء خالد سعيد محافظة الشرقية، 20 معتمراً بينهم 4 من أسر الشهداء من أبناء المحافظة لتسليمهم تأشيرة السفر وتذاكر الطيران وتوديعهم للسفر يوم الأربعاء القادم للآراضى السعودية لآداء العمرة بعد فوزهم فى مسابقة للقرآن الكريم نظمها أحد متاجر للأغذية ضمن مبادرة مكافحة الغلاء التى نادى بها رئيس الجمهورية.

وكان محافظ الشرقية ، سيق وأن قام وبرفقته اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية بإجراء القرعة العلنية التى نظمها المتجر لإختيار 16 فائز برحلة العمرة، وقدم المحافظ خلال إجراء القرعة بمنح عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة 4 رحلات عمرة على نفقة المحافظة ليصل العدد اليوم إلى 20 فائز برحلة العمرة تسلموا تأشيراتهم.

وهنأ المحافظ المعتمرين الفائزين برحلة العمرة وطلب منهم الدعاء لمصر بأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والسلام.