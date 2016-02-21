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محافظ بنى سويف: 500 مليون جنيه لإنشاء كوبرى عدلى منصور شمال المحافظة

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محافظ بنى سويف: 500 مليون جنيه لإنشاء كوبرى عدلى منصور شمال المحافظة محافظ بنى سويف: 500 مليون جنيه لإنشاء كوبرى عدلى منصور شمال المحافظة
قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، أنه تم الاتفاق على إرسال متخصصين للمساهمة فى تطوير السياحة ببنى سويف وتفعيل فكرة التسويق السياحى وجذب الوفود السياحية لزيارة معالم المحافظة، بالإضافة إلى نقل المتحف إلى شرق النيل وتطويره ليصبح متحفا للوسائط المتعددة وكذلك تطوير واحة هرم ميدوم شمال المحافظة.

وأكد أن رئيس الوزراء وعد بمحاولات تجهيز اعتمادات تكلفة إنشاء كوبرى "الفشن" على النيل جنوب المحافظة قريبا، بالإضافة إلى زيادة اعتمادات تطوير شبكات المياه وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى وكذلك توفير 500 مليون جنيه اعتمادات تمويل وإنشاء كوبرى عدلى منصور على النيل شمال بنى سويف.

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