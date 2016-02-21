بالفيديو - إنتر يعود للانتصارات تحت أعين مورينيو ورونالدو

(إفي): عاد إنتر ميلان للانتصارات من جديد بعدما فاز بثلاثة أهداف لواحد أمام سامبدوريا مساء اليوم السبت على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل الأول في الجولة الـ26 للدوري الإيطالي.

حملت ثلاثية "النيراتزوري" توقيع مدافعيه الثنائي دانيلو دامبروزيو والبرازيلي جواو ميراندا، والقائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقائق 23 و57 و73 على الترتيب.

فيما أحرز هدف الشرف للضيوف فابيو كوالياريلا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تقدم الفريق صاحب الأرض في النتيجة عبر أقدام دامبروزيو الذي تابع كرة عرضية من مخالفة ناحية اليمين مرت من الجميع وتهيئت أمامه ليضعها في الشباك لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني، ضاعف ميراندا النتيجة برأسية قوية من داخل المنطقة حاول معها حارس الضيوف، إيمليانو فيفيانو، ولكنها كانت تخطت خط المرمى.

وأمن إيكاردي النتيجة بالهدف الثالث بعدما خطف الكرة من دفاع السامب من منتصف الملعب وانطلق مسرعا حتى سدد كرة ذكية في الشباك على يسار فيفيانو، قبل أن يحرز كوالياريلا هدفا شرفيا في الوقت الضائع إثر تسديدة قوية من على حدود المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى سمير هاندانوفيتش.

وعاد بذلك رجال المدرب روبرتو مانشيني لتذوق طعم الانتصار بعد جولتين شهدتا تعادلهم أمام هيلاس فيرونا (3-3)، ثم الخسارة أمام فيورنتينا في الجولة الماضية (2-1).

ورفع إنتر رصيده من النقاط لـ48 في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 25 نقطة في المركز السابع عشر ويصبح على بعد ثلاث نقاط من مناطق الهبوط.

وشهدت المباراة تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المدرجات رفقه ماسيمو موراتي، المالك والرئيس السابق للنادي، والملياردير الإندونيسي ومالك النادي الحالي، إيريك توهير، والأسطورتين السابقتين الأرجنتيني خابيير زانيتي والبرازيلي الظاهرة رونالدو.

وتولى البرتغالي تدريب النيراتزوري في الفترة ما بين 2008 و2010 حيث قاد الفريق خلالها للفوز بلقب الكالتشو موسمين متتاليين (2008-2009 و2009-2010)، بالإضافة إلى كأس إيطاليا موسم (2009-2010) وكأس السوبر الإيطالي عام 2008 فضلا عن اللقب الأغلى في دوري الأبطال موسم 2009-2010.

وتكهنت العديد من التقارير باحتمالية عودة "المو" لقيادة إنتر من جديد، لاسيما مع عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لمستقبل الهولندي لويس فان جال مع مانشستر يونايتد، إلا أن شقيقة الرئيس السابق للنادي، بيدي موراتي، أكدت في تصريحات صحفية اليوم أنه في طريقه إلى ملعب "أولد ترافورد" معقل المان يونايتد.

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