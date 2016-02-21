حبس أمين شرطة بالمنوفية للتزوير واحتجازه 5 سائقين دون وجه حق

قرر المستشار أحمد عبد الناصر، مدير نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والمستشار سالم سند وكيل نيابة مركز شبين الكوم، حبس جمال محمد ،أمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامة بتزوير محضر رسمى، وقيامه بنسب اتهامات باطلة لـ5 سائقين "توك توك" بقرية الراهب، كما قام بالقبض عليهم واحتجازهم بدون وجه حق.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة، قيادة جمال عبد الكريم محمد الحنفى سائق فى منظومة جمع القمامة بقرية اصطبارى، وسائق "توك توك"، بالانتقال تبين هروب سائق التوك توك، الأمر الذى أدى إلى قيام جمال محمد، أمين شرطة ، ورئيس نقطة قرية اصطبارى، بتحرير محضرا ، وقام بالقبض على 5 من سائقين "توك توك" من قرية الراهب، وقام بتلفيق تهم لهم، واحتجازهم ، والتوقيع بدلا من سائق السيارة، وبسؤال سائق السيارة أنكر اتهامه لسائقى التوك والتوقيع ، وبالكشف تبين أن التوقيع مزور .

>وتم تحرير المحضر رقم 3078 جنح المركز، وأمرت النيابة بضبط وإحضار رئيس النقطة ،وتم إصدار قرار بحبس المتهم 4 على ذمة التحقيقات.

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