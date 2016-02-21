وفد من"المصريين الأحرار" يزور أهل ضحية واقعة "الدرب الأحمر" لتقديم العزاء

نظم وفد من حزب المصريين الأحرار برئاسة نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أسرة محمد عادل إسماعيل السائق والشهير بـ"دربكة"، الذى قتله رقيب شرطة فى منطقة الدرب الأحمر.

ضم "الوفد"، حسبما أشار بيان الحزب منذ قليل، نادي هنرى ، ومحمد الكومى نائب الحزب فى دائرة عين شمس، وشهاب وجيه المتحدث الاعلامى باسم الحزب، والمهندس عماد رؤوف.

وتقدم الوفد بالتعازى لأهالى "دربكة"، مؤكدين دعمهم الكامل لهم للحصول على حقوقهم فى هذه القضية، وأنهم سيتابعون القضية حتى نهايتها.

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