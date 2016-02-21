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شلل مرورى على كوبرى "قها" بالقليوبية بعد اصطدام سيارتى نقل فى اتجاه القاهرة

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شلل مرورى على كوبرى "قها" بالقليوبية بعد اصطدام سيارتى نقل فى اتجاه القاهرة شلل مرورى على كوبرى "قها" بالقليوبية بعد اصطدام سيارتى نقل فى اتجاه القاهرة
شهد طريق الإسكندرية الزراعى حالة من الشلل المرورى بسبب اصطدام سيارتى نقل أعلى كوبرى قها بالقليوبية، فى اتجاه الذهاب إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور لمحاولة رفع أثار الحادث، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام عبد الصمد مدير إدارة المرور بالواقعة. ودلت تحريات المباحث تلقى غرفة العمليات بلاغًا باصطدام السيارتين عند مدخل مدينة طوخ أعلى كوبرى قها فى اتجاه الذهاب إلى القاهرة، ما ترتب عليه شللاً مروريًا بطرق مصر الإسكندرية الزراعى، وانتقل رجال الحماية المدنية والمرور لمحاولة رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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