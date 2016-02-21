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أحمد حسن يكشف لـ"مايصحش كده" سر لقب "الصقر" ويطالب بـ"عودة الجماهير"

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أحمد حسن يكشف لـ"مايصحش كده" سر لقب "الصقر" ويطالب بـ"عودة الجماهير" أحمد حسن يكشف لـ"مايصحش كده" سر لقب "الصقر" ويطالب بـ"عودة الجماهير"
كشف أحمد حسن، نجم والأهلى والزمالك السابق، سر لقب "الصقر" الذى اشتهر به، موضحاً أن اللقب أُطلق عليه حينما كان لاعباً بصفوف فريق بشكتاش التركى، لافتاً إن طائر "الصقر" يُعد شعار نادى بشكتاش، مما منحه اللقب نظراً لكونه لاعباً بصفوفه.

وأضاف عميد لاعبى العالم، خلال حواره مع الإعلامى عمرو راضى، فى برنامجه "مايصحش كده" عبر شاشة "النهار ONE"، أنه سعيد بتلقيبه بـ"الصقر"، قائلاً: "ببقى سعيد بالقب، وفى موقف ظريف حصل معايا، كنت فى التدريبات وحسين السيد لسه صاعد صغير فى الأهلى، وبيجرى جنبى ومش عارف يقولى إيه علشان أديله الكورة، فلقيته بيقولى يا كابتن صقر باصى الكورة..فأنا وقفت أضحك".

وأكد الصقر، أن شخصيته تختلف جذرياً خارج الملعب، عن شخصيته أثناء تواجده داخل المستطيل الأخضر، موضحاً أنه يكون دائماً جادا لأبعد الحدود أثناء مزاولة مهام عمله.

وأعرب أحمد حسن، عن أمنيته فى عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الخارجين بكل حزم وقوة، فضلاً عن توعية الجماهير لعدم التجاوز، قائلاً: "الجمهور فى دول أوروبا دائماً ملتزم، ويوافق بكل سهولة على قيام رجال الأمن بمهام عملهم، فى التفتيش ومنع المحذورات من دخول ملعب المباراة، عكس جمهورنا الذى يرفض تماماً الخضوع للتفتيش ويعتبرها إهانة".

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