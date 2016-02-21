هانى شاكر: إلغاء 3 حفلات لــ"عبدة الشيطان" كانت ستقام الشهر الجارى

قال هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إن المشاركين فى حفل "عبدة الشيطان" وسط البلد، كانوا يرتدون ملابس عليها علامة "الماسونية" بالإضافة إلى مكياج غريب وضعه المشاركون على وجوههم.

وأضاف هانى شاكر،:" الحفلة لم تحصل على أى ترخيص ..الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة الموارد بالنقابة علم أن هناك حفلة بدون ترخيص لأشخاص يرتدون ملابس غريبة.. فقلت له اذهب إلى هذه الحفلة .. وفعل ذلك وقام بتصويرها".

وأوضح "شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن هناك حفلة أخرى لهم كانت ستقام الليلة فى أحد فنادق محافظة الجيزة تم إلغاءها بسبب علم الجهات الأمنية بحفلة وسط البلد، بالإضافة إلى حفلتين أخريين كانتا ستقام يومى 24 و26 من نوفمبر الجارى داخل مصر .

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الجهات الأمنية الآن تتحقق من الواقعة وستكشف ملابساتها.

كانت نقابة الموسيقيين أعلنت إحباط إقامة حفل لـ"عبدة الشيطان" بوسط القاهرة، تضم 4 أعضاء من جنسيات مختلفة، مصرى، وأمريكى، وقطرى، وبحرينى، ونظمت حفلين بأحد البارات بوسط البلد.

كواليس مطاردة "عبدة الشيطان".. نقابة الموسيقيين تعلن إحباط حفل مجون بوسط البلد وتؤكد: المحتفلون أحضروا التيشرتات والأدوات داخل بار والأمن يلاحقهم.. وهانى شاكر: منعناه لحماية شباب مصر والحفاظ على النشء

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