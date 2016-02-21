أبو الغار: لا يوجد ما يسمى بـ"الحكومة".. و"الرئاسة" المسئولة عن حل الأزمات

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بالحكومة، مشيرًا إلى أن مصر منذ عام 1952، ليس بها حكومات حقيقية، والمؤسسة الوحيدة الموجودة هى مؤسسة الرئاسة والمسئولة عن حل كل الأزمات "الكبيرة منها والصغيرة".

وأوضح "أبو الغار" لـ"اليوم السابع"، أن الرئاسة لديها مستشارين ومفكرين، و"هو بقا اللى ممكن ينفذ"، فى إشارة إلى مجلس الوزراء.

وحول إمكانية مؤسسة الرئاسة حل الأزمات التى تواجه الحكومة، قال "مليش دعوة تعرف ولا لأ.. دى مسئوليتها".

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