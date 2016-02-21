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عبور 417 مليون طن بضائع محملة جنوب قناة السويس خلال 2015

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عبور 417 مليون طن بضائع محملة جنوب قناة السويس خلال 2015 عبور 417 مليون طن بضائع محملة جنوب قناة السويس خلال 2015
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال عام 2015، من يناير وحتى ديسمبر، عبور 417 مليون و212 ألف طن بضائع محملة من جنوب القناه حسب مناطق التحميل.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2015 شهدت منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط تحميل 61 مليون و147 ألف طن، وشهدت منطقة شمال البحر المتوسط تحميل 83 مليون و917 ألف طن، بينما شهدت منطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط تحميل 43 مليون و212 ألف طن، ومنطقة البحر الأسود 80 مليون و926 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أن منطقة شمال غرب أوروبا شهدت تحميل 102 مليون و569 ألف طن، كما شهدت منطقة بحر البلطيق تحميل 6 مليون و698 ألف طن، ومنطقة أمريكا 28 مليون و423 ألف طن، بينما عبرت إلى مناطق أخرى 10 مليون و320 ألف طن، ليصل اجمالى الحمولات التى عبرت القناه من الجنوب خلال عام 2015 ، إلى 417 مليون و212 ألف طن.


>273 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 15.9 مليون طن خلال 6 أيام

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