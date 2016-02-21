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القبض على 7 أمناء شرطة من ائتلاف "اعتصام الشرقية" لتحريضهم ضد "الداخلية"

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القبض على 7 أمناء شرطة من ائتلاف "اعتصام الشرقية" لتحريضهم ضد "الداخلية" القبض على 7 أمناء شرطة من ائتلاف "اعتصام الشرقية" لتحريضهم ضد "الداخلية"
أفاد مصدر أمنى بالجيزة، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.

وأضاف المصدر، أن من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء.

وأكد المصدر، أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، بعد أن شارك فى عملية ضبطهم أكثر من 30 ضابطاً ، بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية.

وسنوافيكم بباقى التفاصيل ...
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