ضبط 12 مشتبها بهم و2 بندقية خرطوش خلال حملات أمنية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء ضبط 12 شخصا مشتبه بهم، وجار الكشف عنهم سياسيا وجنائيا، وقيام حملة استهدفت منطقة تفاحة أسفرت عن العثور على 2 بندقية خرطوش من مخلفات الحروب.

وذكرت المديرية، فى بيان لها اليوم، أن الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية "الطاسة، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب" فحصت 289 سيارة و37 شخصا مشتبه بهم تم فحصهم جنائيا، ولم يستدل لهم على معلومات.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الغربية "رمانة ـ بئر العبد" من فحص 35 سيارة ومستقليها، و80 شخصا مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط "إسلام ا ح ى"، بدون عمل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 700 جرام و9 أقراص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط 41 محكوما عليهم بينهم "ربيع م م ا ر"، فى قضية مخدرات لسنة 2010 كلى الإسماعيلية حكم غيابى السجن المؤبد بجلسة 5/1/2013.

وحضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "سالم م س س"، فى قضية مخدرات لسنة 2015 كلى شمال سيناء حكم غيابى بالسجن المشدد 3 سنوات بجلسة 2/2/2016.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 9 قضايا تموينية، وضباط قسم المرافق، من ضبط 22 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 278 مخالفة، وتم تمشيط جميع الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بدائرة المديرية، ولا يوجد أى سيارات متروكة.