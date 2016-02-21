أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس صاحب مقهى وعاطل 4 أيام بتهمة الإتجار فى الأسلحة النارية ببولاق الدكرور

Google+ Print
حبس صاحب مقهى وعاطل 4 أيام بتهمة الإتجار فى الأسلحة النارية ببولاق الدكرور حبس صاحب مقهى وعاطل 4 أيام بتهمة الإتجار فى الأسلحة النارية ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس صاحب مقهى وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية وترويجها على عملائهما، واعترف المتهمين بحيازتهما لبندقية آلية وفرد خرطوش وطبنجة وكمية من الذخيرة بقصد الإتجار.

وردت معلومات للمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تفيد بإتجار صاحب مقهى وعاطل مقيمان بدائرة القسم فى الأسلحة النارية. ومن خلال تكثيف التحريات تم التوصل إلى حيازتهما لأسلحة وذخيرة استعدادا لبيعها لأحد عملائهما، وبإعداد كمين لهما ضُبِطا وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش وطبنجة بالإضافة إلى 65 طلقة، وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365