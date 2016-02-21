حبس صاحب مقهى وعاطل 4 أيام بتهمة الإتجار فى الأسلحة النارية ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس صاحب مقهى وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية وترويجها على عملائهما، واعترف المتهمين بحيازتهما لبندقية آلية وفرد خرطوش وطبنجة وكمية من الذخيرة بقصد الإتجار.

وردت معلومات للمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تفيد بإتجار صاحب مقهى وعاطل مقيمان بدائرة القسم فى الأسلحة النارية. ومن خلال تكثيف التحريات تم التوصل إلى حيازتهما لأسلحة وذخيرة استعدادا لبيعها لأحد عملائهما، وبإعداد كمين لهما ضُبِطا وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش وطبنجة بالإضافة إلى 65 طلقة، وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.