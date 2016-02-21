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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان انتخابات نادى مجلس الدولة

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان انتخابات نادى مجلس الدولة القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان انتخابات نادى مجلس الدولة
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادى مجلس الدولة، التى أجريت يوم 17 أبريل الماضى.

وكان المحامى أسامة عبد المنعم، أقام دعوى قضائية، بصفته وكيلاً عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، اختصم فيها كل من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفاتهم.

وأوضح فى دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم فى الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ بأن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات فى درجة نائب الرئيس، الأمر الذى دفعه لإقامة الدعوى.

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مصر 365