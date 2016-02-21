التحالف الدولى يشن 25 غارة جوية على "داعش" فى العراق وسوريا

>أعلن الجيش الأمريكى، أمس السبت، أن التحالف الدولى بقيادة واشنطن شن 25 غارة جوية على مسلحى تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن القيادة المركزية للجيش الأمريكى قولها فى بيان :" إن 16 غارة نفذت فى العراق، مستهدفة مواقع قرب مدن الموصل وتلعفر والقيارة والحويجة شمال البلاد، والفلوجة وهيت والبغدادى غربها ودمرت وحدات تكتيكيته للتنظيم ومراكز للقيادة والتحكم وقواعد إطلاق صواريخ".

وفى سوريا تم شن 9 غارات على مواقع للتنظيم قرب مدن الحسكة ودير الزور ومنبج وعين عيسى، مستهدفة وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ومحطة للغاز والنفط كان يستخدمها التنظيم.

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