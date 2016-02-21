"موجيرينى"على الأوروبيين انتظار طلب رسمى للتدخل ضد تنظيم داعش بليبيا

>قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجورينى فى مقابلة نشرتها اليوم الأحد صحيفة فرنسية، ان على الأوروبيين انتظار طلب من حكومة قائمة وشرعية فى ليبيا للتدخل ضد "تنظيم داعش" فى هذا البلد.

وأوضحت موجيرينى لصحيفة "جورنال دو ديمانش" ان "دحر داعش بطريقة ناجعة لا يمكن ان يتم الا عبر حكومة ليبية شرعية وتتولى امنها بنفسها"، وذلك فى الوقت الذى نفذت فيه الولايات المتحدة الجمعة غارة على موقع لمتطرفين فى صبراتة غربى طرابلس موقعة 49 قتيلا بينهم على الأقل.

وأضافت "فى ليبيا، على الليبيين مواجهة هذا التهديد بأنفسهم، فى وقت انهك فيه الشعب الليبى ويتعين انهاء هذه الفوضى".