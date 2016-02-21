أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"موجيرينى"على الأوروبيين انتظار طلب رسمى للتدخل ضد تنظيم داعش بليبيا

Google+ Print
"موجيرينى"على الأوروبيين انتظار طلب رسمى للتدخل ضد تنظيم داعش بليبيا "موجيرينى"على الأوروبيين انتظار طلب رسمى للتدخل ضد تنظيم داعش بليبيا

>قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجورينى فى مقابلة نشرتها اليوم الأحد صحيفة فرنسية، ان على الأوروبيين انتظار طلب من حكومة قائمة وشرعية فى ليبيا للتدخل ضد "تنظيم داعش" فى هذا البلد.

وأوضحت موجيرينى لصحيفة "جورنال دو ديمانش" ان "دحر داعش بطريقة ناجعة لا يمكن ان يتم الا عبر حكومة ليبية شرعية وتتولى امنها بنفسها"، وذلك فى الوقت الذى نفذت فيه الولايات المتحدة الجمعة غارة على موقع لمتطرفين فى صبراتة غربى طرابلس موقعة 49 قتيلا بينهم على الأقل.

وأضافت "فى ليبيا، على الليبيين مواجهة هذا التهديد بأنفسهم، فى وقت انهك فيه الشعب الليبى ويتعين انهاء هذه الفوضى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365