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لبنان: دعوات لتشكيل وفد حكومي إلى المملكة يشرح الموقف الرسمي

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لبنان: دعوات لتشكيل وفد حكومي إلى المملكة يشرح الموقف الرسمي لبنان: دعوات لتشكيل وفد حكومي إلى المملكة يشرح الموقف الرسمي

    لم يكن قرار المملكة العربية بتجميد مبلغ 4 مليارات دولار خصصتها لمساعدة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية ذا وقع عادي في لبنان.

إذ تسبّب بصدمة قوية وأطلق دعوات لإعادة النظر بكيفية إدارة السياسة الخارجية اللبنانية وسط الاشتباك الإقليمي الجامح، ولضرورة ضبط تصاريح بعض المسؤولين الحزبيين، ولشرح موقف لبنان للدول الخليجية الشقيقة وفصل المواقف الحزبية عن المواقف الرسمية.

وظهر من خلال التصريحات اللبنانية شجب صريح لمواقف "حزب الله" من جهة، ولقرار الدبلوماسية اللبنانية الامتناع عن التصويت إلى جانب الإجماع العربي وخصوصا في الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة بحيث كان موقف لبنان الرسمي هو الشجب لما تعرضت له سفارة المملكة في طهران انطلاقا من رفض التعرض لأي سفارة أو بعثة دبلوماسية، لكن لبنان عاد ونأى بنفسه ممتنعا عن التصويت على قرار الجامعة الجامع بسبب "تشعب الحديث عن المنطقة والإرهاب" بحسب ما أشار حينذاك وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

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