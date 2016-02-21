أمير مكة يؤسس لمشروعات بلدية وصحية وتعليمية وطرق ومياه بتكلفة 1.8 مليار

يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، جولاته التفقدية للمحافظات الشرقية للمنطقة بعد أن تفقد الشهر الماضي تسع محافظات، واطلع فيها على مشروعات تقدر قيمتها بنحو 18 مليار ريال.

ويدشن سمو رئيس اللجنة العليا لتطوير الطائف، اليوم (الأحد)، 14 مشروعاً تنموياً لأمانة الطائف، وبتكلفة إجمالية تناهز مليارا و800 مليون ريال.

وسيبدأ الأمير خالد الفيصل جولته بمحافظة الطائف ثم ميسان وتربة والخرمة ورنية وأخيراً المويه، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يقف على المشروعات الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلدية.

وخلال الزيارة يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم وتنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بمشروعات التعليم وفروع الجامعات التي شملت محافظات الخرمة ورنية وتربة إضافة لمشروعات البلديات، المياه، الصحة، والكهرباء، بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة، إضافة للاستماع لمطالب الأهالي، والتوجيه مباشرة بتنفيذ التوصيات والقرارات المتفق عليها.

وفي الطائف أولى محطات الزيارة يدشن الأمير خالد الفيصل مشروعات بلدية وصحية وتعليمية، وبالإضافة للقاء الأهالي وترؤس اجتماع المجلس المحلي ولقاء أعضاء المجلس البلدي، ويرأس سموه اجتماع اللجنة العليا لتطوير الطائف التي تضم في عضويتها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، ووزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، وأمين الطائف محمد المخرج.

وسيفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أربعة مشروعات، ويدشن ثمانية، ويضع حجر الأساس لمشروعين، وسيلتقي سموه رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالطائف، كما يرأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف، ويجتمع برئيس وأعضاء المجلس المحلي في مساء اليوم.

وقد نوه أمين الطائف أمين اللجنة العليا لتطوير الطائف م. محمد المخرج، بهذه الزيارة التي تحمل في طياتها الكثير من الخير للمحافظة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مشيراً إلى أن الطائف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتطويرية، وفي مقدمتها المشروعات البلدية التي تنفذها الأمانة في عدد من المواقع، بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ.

وفي شأن متصل، خلال جولة الأمير خالد الفيصل التي شملت محافظات الشريط الساحلي وهي جدة والليث والقنفذة إضافة لمحافظات أضم والعرضيات ورابغ وخليص والكامل، اطلع سموه على مشروعات منجزة ومعتمدة بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال، ولدى ترؤس سموه لاجتماعات المجلس المحلي في المحافظات، شدد على ضرورة سير المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة لها، وأن تُنجز بجودة وإتقان، مؤكداً على ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الإسهام بشكل فاعل في تحقيق إستراتيجية المنطقة المستندة إلى بناء الإنسان وتنمية المكان، مقدماً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على الاهتمام بهذه المنطقة ومحافظاتها ودعم التنمية فيها.

وأثمرت جولات أمير منطقة مكة المكرمة السنوية للمحافظات عن تطوير عدد من المراكز وترقيتها إلى محافظات؛ حيث دخلت أربع محافظات ضمن الفئة (أ) وهي تربة والخرمة ورنية وخليص وترفيع مراكز المويه، ومحافظات ميسان وأضم والعرضيات وبحره إلى محافظات فئة (ب)، بعد أن كانت ضمن محافظات الفئة (ج)؛ حيث تأتي الترقيات منسجمة مع المخطط التنموي لمنطقة مكة المكرمة المبني على إستراتيجية بناء الإنسان وتنمية المكان.