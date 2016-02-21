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إمارة الجوف تزيل 80 كلم من التعديات في سكاكا

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إمارة الجوف تزيل 80 كلم من التعديات في سكاكا إمارة الجوف تزيل 80 كلم من التعديات في سكاكا

    بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أزالت لجنة التعديات في سكاكا عدداً من العقوم الترابية والأشجار التي تم استحداثها على أراضٍ حكومية، وذلك بعد أن أقرت اللجنة ذلك والمشكلة من عدد من الجهات ذات العلاقة برئاسة المشرف العام على لجان التعديات ورئيس اللجنة بإمارة المنطقة سعود بن عفات الرويلي.

وقال عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف إن توجيهات أمير المنطقة في هذا الشأن صارمه بعدم التهاون في التعدي على الأراضي البيضاء؛ حيث قامت اللجنة خلال عام 1436ه بإزالة عقوم ترابية غير نظامية بطول إجمالي 65 كلم، وما يزيد على 400 شجرة وخزانات مياه، واستكمال إجراءات ردم 6 آبار ارتوازية، وسحب عدد من الغطاسات، مبيناً أنه وخلال العام الجاري فقط تمت إزالة مايزيد على (30كلم) من العقوم الترابية، و500 شجرة وأدوات ري بطول 300 متر.

وأضاف أن هذه التعديات التي تمت إزالتها كانت في عدد من المواقع الزراعية في (الحماميات وفي أم عدام والعاذرية وفي بيضاء الطوير)؛ حيث كانت التعديات على مساحات شاسعة وبعضها على جانب الطرق الرئيسية، إضافة إلى أن اللجنة قامت بمعالجة وإزالة العديد من التعديات المتفرقة، إضافة إلى أن هناك الكثير من التعديات جارٍ استكمال إجراءات إزالتها خلال الأيام المقبلة من قبل اللجنة.

وأكد أن لجان التعديات في جميع محافظات المنطقة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لن تتهاون في أداء واجبها لإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، وشدد على أنه سيتم التصدي لكل محاولات التعدي على الأراضي العامة وأراضي أملاك الدولة.

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