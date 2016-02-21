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مركز الملك سلمان يسهل دخول 16 شاحنة إغاثية لتعز

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    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة المساعدات الثانية للمتضررين في مدينتي روشان وروشت بجمهورية طاجكستان جرّاء الزلازل والفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وتضمنت الحملة، التي انطلقت بمتابعة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة من العاصمة دوشنبه إلى مدينتي روشان وروشت المتضررتين، على دفعتين من المساعدات تشمل 660 سلة غذائية و39.5 طن فحم؛ تحملها تسع شاحنات، بإشراف فريق متخصص من المركز.

على صعيد آخر، أسهمت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع، وقيادة قوات التحالف المشتركة، في دخول 16 شاحنة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل ثلاثة آلاف سلة غذائية إلى سكان مديرية القاهرة في تعز بالجمهورية اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات التي وصلت مؤخراً، ضمن البرنامج التنفيذي المشترك الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة إجمالية قدرها 125 مليون دولار تشمل جميع محافظات اليمن وتقدم للمحتاجين وفق عمل منهجي.

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