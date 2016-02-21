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اللواء العسيري يقلد القحطاني رتبة مقدم

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اللواء العسيري يقلد القحطاني رتبة مقدم اللواء العسيري يقلد القحطاني رتبة مقدم
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اللواء العسيري والمقدم القحطاني وعدد من الضباط

    صدرت الموافقة الكريمة بترقية المقدم عبدالرحمن بن عوض القحطاني. وقام مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء أحمد بن زايد عسيري بتقليده الرتبة الجديدة.

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