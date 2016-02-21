اللواء العسيري يقلد القحطاني رتبة مقدم

اللواء العسيري والمقدم القحطاني وعدد من الضباط
صدرت الموافقة الكريمة بترقية المقدم عبدالرحمن بن عوض القحطاني. وقام مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء أحمد بن زايد عسيري بتقليده الرتبة الجديدة.
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