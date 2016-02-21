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القبض على المطلوب زكي زويري إثر ارتكابه عدة جرائم إرهابية

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القبض على المطلوب زكي زويري إثر ارتكابه عدة جرائم إرهابية القبض على المطلوب زكي زويري إثر ارتكابه عدة جرائم إرهابية

الرياض - واس

    صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تم بتوفيق الله القبض على المطلوب للجهات الأمنية زكي بن سلمان حسين زويري، بعد توفر الأدلة على تورطه بالمشاركة في ارتكاب عدة جرائم إرهابية ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وذلك بإطلاق النار على الدوريات والمراكز الأمنية، واعتراض عابري السبيل تحت تهديد السلاح والاعتداء عليهم وسلب مركباتهم مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين بتاريخ 25 / 10 / 1434ه بعد اطلاق النار عليه اثناء تواجده ببلدة العوامية وسلب مركبته واحراقها، وكذلك الاعتداء بذات اليوم على مقيم آخر تحت تهديد السلاح واقتياده لإحدى المزارع واطلاق النار على قدميه وسلب مركبته، بالإضافة إلى مشاركته في جرائم سطو مسلح على عدد من المحال التجارية، واختطاف واغتصاب حدث تحت تهديد السلاح.

وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد بأن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وملاحقة كل من يسعى للإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع والقبض عليهم لنيل جزائهم العادل.

والله ولي التوفيق.

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