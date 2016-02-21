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تعاون بين «حقوق الإنسان» و«الاجتماعية» في حائل

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تعاون بين «حقوق الإنسان» و«الاجتماعية» في حائل تعاون بين «حقوق الإنسان» و«الاجتماعية» في حائل
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جانب من توقيع الاتفاقية

حائل - خالد العميم

    وقّع فرع هيئة حقوق الإنسان بحائل اتفاقية التنسيق المشترك مع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة. واشتملت الاتفاقية التي وقعها متعب الباتع مدير فرع هيئة حقوق الإنسان وخالد النويصر مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، على تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال القوانين والأنظمة المشروعة والقرارات الصادرة والتي تُعنى بحقوق المستفيدين في المنطقة، إضافة لبناء جسر تعاوني وسريع يهتم بالنظر في القضايا المرفوعة لدى الهيئة والخاصة بقضايا المستفيدين من الشؤون الاجتماعية.

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