160 متحدثاً يتناولون أحدث المستجدات في مؤتمر عالمي للطب الإشعاعي.. غداً

يفتتح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي صباح يوم غد الإثنين فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للطب الإشعاعي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق (الإنتركونتيننتال) بالرياض، والذي ينظمه المستشفى التخصصي على مدى 5 أيام بالتعاون مع أبرز الجهات الدولية والمحلية المتخصصة في مجال الطب الإشعاعي وبمشاركة 160 متحدثاً دولياً ومحلياً.

وقال رئيس مركز الأورام المكلف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور محمد الشبانة أن المؤتمر يقام بالتعاون مع أهم المؤسسات الدولية في مجال الطب الإشعاعي، كالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب عدد من الجهات المحلية ذات العلاقة بالطب الإشعاعي كوزارة الصحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وأشار إلى أن هذه الدورة من المؤتمر تعد الرابعة ضمن سلسلة من المؤتمرات المتخصصة التي ينظمها المستشفى كل عامين ابتداءً من عام 2010م.

من جانبه أوضح رئيس قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ورئيس اللجنة المنظمة الدكتور بلال مفتاح أن المؤتمر يحظى بمشاركة 60 متحدثاً دولياً ينتمون إلى مؤسسات عالمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والنمسا، وسويسرا، بالإضافة إلى 100 متحدث إقليمي ومحلي من ذوي الخبرة في هذا المجال.

من جهته بيّن رئيس قسم الأشعة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالعزيز الصقير أن المؤتمر سيطرح من خلال 14 جلسة علمية و55 ورشة عمل مختلف المواضيع المتعلقة بالطب الإشعاعي، كالأشعة التشخيصية لأمراض الجهاز الهضمي، والكبد، والقلب، والرئة، والأورام، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى مستجدات العلاج الإشعاعي للأورام، والتطورات الحديثة في الفيزياء الطبية، وسبل الحماية من الإشعاع، ومناقشة أهم التطورات التقنية في المجال الإشعاعي، إلى جانب إقامة دورات موجهة للمتخصصين وكذلك للطلاب حديثي التخرج من التخصصات المرتبطة بالطب الإشعاعي، لافتاً إلى أنه يسبق المؤتمر إقامة عدد من ورش العمل في يوم الأحد 12 جمادى الأولى الموافق 21 فبراير بقاعة الدراسات العليا بالمستشفى.

هذا ويقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك به مختلف الجهات والشركات المتخصصة في الطب الإشعاعي، إضافة إلى استعراض ملصقات لنحو 60 بحثاً علمياً في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 30 ساعة تدريبية لحضور المؤتمر، فيما اعتمدت الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر 34 ساعة تدريبية، وقد أنشأت اللجنة المنظمة موقعاً إلكترونياً لتسهيل عملية التسجيل من خلال الرابط (www.radmed.org).