اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى إلغاء قرار حل حركة "6 إبريل"

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته.

وكانت المحكمة قد صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجارى، بإعلان حل جمعيته بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 أبريل.

أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.