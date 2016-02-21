صحة المنوفية تبدأ تطعيم شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: إنه سيتم إطلاق حملة مكبرة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة ابتداء من اليوم ولمدة أربعة أيام لجميع الأطفال بمراكز المحافظة المختلفة .

وأشارت وكيل الوزارة الى أن الحملة ستنطلق اليوم لجميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، لافتة إلى أنه يتم التطعيم فى القرى من خلال فرق متحركة من منزل إلى منزل وبفرق ثابتة فى الوحدات وبعض المواقع المميزة وفى المدن يتم التطعيم عن طريق فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة فى مكاتب الصحة.

وأكدت أن الحملة تأتى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال من خلال التطعيم الروتينى ومن خلال الحملات القومية التى تقررها الوزارة بالتنسيق مع المديريات المختلفة.