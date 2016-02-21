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أهالى "دفرة" بطنطا يطالبون بمنع مرور سيارات النقل لتهالك كوبرى القرية

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أهالى "دفرة" بطنطا يطالبون بمنع مرور سيارات النقل لتهالك كوبرى القرية أهالى "دفرة" بطنطا يطالبون بمنع مرور سيارات النقل لتهالك كوبرى القرية
تقدم أهالى قرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، بشكاوى عاجلة للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، يناشدونه بمنع سيارات النقل من العبور على كوبرى القرية الفرعى، لما تمثله من تهديد بسقوط الكوبرى، وانتشار الحوادث، وزحام مرورى فى طريق القرية الزراعى.

وقال الأهالى إن سيارات النقل تهرب من الطريق الرسمى، طنطا - كفر الزيات الدائرى، حتى لا يدفعون الكارتة، ويمرون من على كوبرى القرية الفرعى، والحمولات أكثر من طاقة الكوبرى المقررة، وبالتالى يتعرض للانهيار فى اى لحظة، وقد سبق من قبل أن حدث انهيار جزئى بالكوبرى .


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