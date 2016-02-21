العمالة الوافدة بالكويت يعيد ضحيتى إتجار بالأشخاص لبلديهما طوعيا

>أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، ممثلة فى مركز إيواء العمالة الوافدة، تنسيقها مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة ضحيتى اتجار بالأشخاص تعرضتا له فى بلديهما، عن طريق العودة الطوعية.

وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة فى الهيئة عبد الله المطوطح، فى تصريحات أمس السبت، إنه بتوجيهات من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح، تمكن المركز بالتعاون مع المنظمة من تنفيذ أول عملية للعودة الطوعية وإعادة الإدماج لضحيتى اتجار بالأشخاص بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وذكر أن هذا الإنجاز يأتى ضمن جهود دولة الكويت المتواصلة لمكافحة الجرائم التى تحط من الكرامة الإنسانية، وتطبيقا لبروتوكول "باليرمو" المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والمتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والذى صادقت عليه الكويت؛ حيث تعد العودة الطوعية وإعادة الإدماج أفضل الطرق للتعامل مع الضحايا وحمايتهم.

وأضاف أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق عملية العودة الطوعية، كل المعايير الدولية لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص، ولتوفير أفضل حماية لهم، والتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى البلد الأم للضحايا.

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