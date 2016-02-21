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أخبار ليبيا اليوم..الحكومة المؤقتة تدين وتستنكر الغارات الأمريكية على صبراتة

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أخبار ليبيا اليوم..الحكومة المؤقتة تدين وتستنكر الغارات الأمريكية على صبراتة أخبار ليبيا اليوم..الحكومة المؤقتة تدين وتستنكر الغارات الأمريكية على صبراتة
ركزت أخبار ليبيا اليوم على استنكار وإدانة الليبية للغارات الأمريكية على مدينة صبراتة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات مسئول طبى بمقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 17 آخرين فى اشتباكات عنيفة فى مدينة بنغازى.
>وأبرز أخبار ليبيا اليوم إدانة واستنكار الحكومة الليبية المؤقتة للغارات التى شنها سلاح الجو الأمريكى على مواقع فى مدينة صبراتة الليبية، مؤكدة أن الغارات تمت دون أى تنسيق أو مشورة مع الحكومة الشرعية فى البلاد، مشددة على أنه تدخل فى الشأن السياسى والعسكرى الليبى يجب أن يتم عبر القنوات الشرعية فى البلاد.

وأكدت الحكومة الليبية فى بيان صحفى، أنها على أتم استعداد للتعاون مع المجتمع الدولى فى محاربة الإرهاب، على أن يكون ذلك وفق التنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة، مشيرة إلى أن أى تدخلات على غرار ما حدث يعتبر انتهاكا صريحا وصارخا لسيادة الدولة الليبية والمواثيق الدولية، محملة المجتمع الدولى مسئولية تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التى ساعدت هذه التنظيمات على الانتشار فى البلاد.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم مناشدة الحكومة الليبية المجتمع الدولى والدول الصديقة لتوفير كل الدعم فى حربها ضد الإرهاب، مؤكدة أنها دأبت على تحذير المجتمع الدولى خلال العامين الماضيين من تمدد تنظيم داعش الإرهابى فى الأراضى الليبية ما بات يشكل خطرًا على الأمن الإقليمى والدولى معا.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات مسئول طبى تفيد بمقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 17 آخرين فى اشتباكات عنيفة فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا.

وقال ونيس بوخمادة وهو متحدث باسم القوات المسلحة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها شرق ليبيا، إن القتال تركز معظمه فى حى بوعطنى.

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مصر 365

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